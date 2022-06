Papa Francesco: rescritto sulle associazioni pubbliche i fedeli “in itinere”

“Il vescovo diocesano, prima di erigere – mediante decreto – un’associazione pubblica di fedeli in vista di diventare Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica di diritto diocesano, deve ottenere la licenza scritta del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica”. È quanto dispone il Papa, in un rescritto circa le associazioni pubbliche di fedeli “in itinere”, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede, in cui si dà conto di un’udienza concessa dal Santo Padre il 7 febbraio scorso al cardinale prefetto e all’arcivescovo segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, rispettivamente il card. João Braz de Aviz e mons. José Rodríguez Carballo. Il rescritto, pubblicato su L’Osservatore Romano, entrerà in vigore immediatamente e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.