Diocesi: Cerignola, al via la Settimana sociale. Verso “la costituzione di una comunità sostenibile”

Si svolgerà da oggi al 18 giugno, nella nuova location di Palazzo Fornari, sito sul Piano delle Fosse a Cerignola, la quinta Settimana sociale diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano, organizzata dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro e dalla Caritas diocesana, quest’anno centrata sul tema “La costituzione di una comunità sostenibile”. L’evento si pone l’obiettivo di “trattare il tema della sostenibilità nella società, alla luce della difficile situazione umana e comunitaria che caratterizza la contemporaneità, approfondendo argomenti che spazieranno dall’ambientale all’economico, dal sociale al politico, passando attraverso la legalità e la prossimità, nella convinzione che ‘tutto è connesso’, come insegna il magistero di Papa Francesco”. “La Settimana – afferma Gaetano Panunzio, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale – rappresenta un fondamentale esercizio di sinodalità e di democrazia. Siamo felici di poter continuare a camminare su questo sentiero e di dare, come cattolici, il nostro contributo. Il tema scelto, quello della sostenibilità, si inserisce in un momento storico importante”.