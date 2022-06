Diocesi: Matera-Irsina, domani celebrazione del Corpus Domini presieduta da mons. Caiazzo. Proseguono i preparativi per il Congresso eucaristico nazionale

In occasione della solennità del Corpus Domini, domani tornerà anche a Matera la processione con il Santissimo Sacramento che, dopo il biennio di sospensione a causa del Covid-19, “assume quest’anno un significato particolare in vista del Congresso eucaristico nazionale del prossimo mese di settembre che – ricorda una nota della diocesi ospitante – avrà a tema ‘Torniamo al gusto del pane: per una Chieda eucaristica e sinodale’”.

“Tutta la Chiesa italiana guarda a Matera”, ha affermato l’arcivescovo di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, che domani alle 18 presiederà in cattedrale, insieme al clero diocesano, la solenne concelebrazione per la festa liturgica del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo: al termine della messa si avvierà la processione che, partendo da piazza Duomo, attraverserà le principali vie del centro cittadino.

Intanto, fervono i preparativi per il Congresso eucaristico nazionale che si svolgerà a Matera dal 22 al 25 settembre: dopo l’incontro odierno per la formazione dei 200 volontari (di cui 80 full time) che saranno impegnati nell’accoglienza dei delegati e pellegrini provenienti da ogni parte d’Italia, stasera, dalle 20 nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Matera, si terrà il concerto con meditazioni eucaristiche “O sacrum Convivium” a cura della Polifonica materana. Venerdì 17, dalle 20 presso la parrocchia di San Rocco, catechesi sul tema “Torniamo al gusto del pane” a cura di Maria Pina Rizzi e Marco Pelosi. E poi ancora le veglie eucaristiche interparrocchiali di venerdì e sabato, dalle 20 rispettivamente nelle parrocchie di Maria Madre della Chiesa e Sacra Famiglia, e il concerto di canti eucaristici del Piccolo coro che sarà ospitato domenica 19 giugno, alle 20, nella parrocchia San Giacomo.

Domenica 19 giugno, infine, nella parrocchia di Cristo Re a Matera sarà possibile ammirare una infiorata artistica: ventisei pannelli con temi attinti alle Sacre scritture saranno stesi lungo la navata della chiesa ad opera di una ventina tra scout, catechisti e fedeli; l’iniziativa è proposta per il secondo anno consecutivo dalla comunità dei Frati minori del santuario di Santa Maria della Palomba.