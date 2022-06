Diocesi: Rossano-Cariati, domani mons. Aloise presiede la celebrazione del Corpus Domini a Schiavonea con processione per le vie dell’area urbana di Corigliano

In occasione della solennità del Corpus Domini, giovedì 16 giugno, alle 18.30, l’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, presiederà nella parrocchia di Santa Maria ad Nives a Schiavonea la celebrazione eucaristica a cui seguirà la processione diocesana per le vie del borgo marinaro dell’area urbana di Corigliano. “La scelta del luogo – spiega la diocesi in una nota – non è casuale, ma altamente simbolica. Infatti, in questo periodo, nella vicaria di Corigliano, è presente una mostra dei miracoli eucaristici, ideata dal beato Carlo Acutis”. “Inoltre, negli ultimi tempi, in particolare proprio a Schiavonea, si sono verificati episodi che hanno scosso la comunità locale, toccata da violenza e azioni criminali che rappresentano una ferita aperta per l’animo di ognuno”, prosegue la nota, nella quale si sottolinea che “Schiavonea è un luogo in cui forte è la presenza degli immigrati e bisogna promuovere azioni per contribuire a porre solide basi per una armoniosa convivenza”.