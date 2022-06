Anziani e pensionati: Fiumicino, da domani il VI congresso nazionale per vivere “da protagonisti sul territorio” e “ridurre le disuguaglianze”

Dal 16 al 18 giugno all’Hotel Hilton di Fiumicino la Federazione anziani e pensionati (Fap) delle Acli avvierà i lavori del VI congresso nazionale dal titolo “Nuovi orizzonti: da protagonisti sul territorio per ridurre le disuguaglianze”. Tre giornate di riflessione e confronto, al termine delle quali verrà eletto il nuovo Comitato nazionale della Fap Acli e quello del collegio nazionale dei probiviri.

L’evento si aprirà con un momento musicale, seguiranno la relazione del segretario nazionale Fap, Serafino Zilio, e l’intervento del presidente delle Acli nazionali, Emiliano Manfredonia. Previsto anche un intervento in collegamento del ministro del Lavoro e delle Politiche aociali, Andrea Orlando.

La giornata di venerdì 17 giugno sarà dedicata alla ricerca Fap-Iref sulle nuove direzioni di sviluppo della Federazione anziani e pensionati, a cui farà seguito il dibattito e la presentazione degli orientamenti congressuali. Infine, sabato 18 giugno, si svolgeranno le elezioni.

La Fap è attualmente organizzata in 113 sedi territoriali – 97 sedi provinciali e 16 sedi regionali – impegnate quotidianamente a servizio delle fasce più fragili della popolazione. Ha l’obiettivo di promuove i diritti degli anziani e dei pensionati, come cittadini e protagonisti attivi della società.

L’evento sarà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook della Fap Acli a partire dalle 16 del 16 giugno. Qui il programma completo.