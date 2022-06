Sanità cattolica: Roma, stasera l’evento “Prendersi cura ai tempi della tecnoliquidità”

Si svolgerà presso l’Auditorium del Centro “S. Maria della Pace” della Fondazione Don Gnocchi, a Roma (via Maresciallo Caviglia 30), stasera, alle ore 19, l’evento “Prendersi cura ai tempi della tecnoliquidità”.

Nell’occasione verrà proiettato il docufilm realizzato come contenuto extra per il libro “Transizioni profetiche”. Tra i relatori, gli autori del volume: Francesco Cannella, Tonino Cantelmi, Marco Guzzi, don Fabio Lorenzetti e il regista del docufilm Pino Ciociola. Parteciperanno alla tavole rotonda don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale della pastorale della salute della Cei, padre Virginio Bebber, presidente dell’Aris, Franco Massi, presidente di Uneba e Giampaolo Pierini, direttore dell’Area Centro Sud della Fondazione Don Gnocchi.

L’evento, che è accreditato Ecm per medici psicologi e infermieri, è svolto con il patrocinio dell’Ufficio nazionale della pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana, in collaborazione con Associazione religiosa istituti socio sanitari e Fondazione Don Carlo Gnocchi.

Come spiega il moderatore del dibattito, Tonino Cantelmi, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario e clinico-scientifico dell’“Istituto Don Guanella” di Roma, professore di Psicopatologia presso l’Università Gregoriana, “l’iniziativa si pone lo scopo di fare luce sul senso e il futuro di una sanità cattolica, dove la cura si fa scienza della prossimità”.