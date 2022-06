Diocesi: Forlì-Bertinoro, domani inaugurazione del nuovo Centro per l’accoglienza delle persone ucraine

Domani, giovedì 16 giugno, sarà inaugurato a Forlì il nuovo Centro per l’accoglienza delle persone ucraine presso il monastero del Corpus Domini in convenzione con la Prefettura di Forlì. Lo rende noto oggi la diocesi in un comunicato. Dalle 11.30, dopo il saluto del vescovo, mons. Livio Corazza, e delle autorità presenti, prefetto e sindaco, si potrà visitare il centro allestito negli spazi del monastero del Corpus Domini che le sorelle clarisse hanno messo a disposizione della Diocesi per il servizio d’accoglienza delle persone ucraine. La Caritas di Forlì-Bertinoro è impegnata nell’emergenza Ucraina con un piano diocesano suddiviso in quattro macro-aree d’intervento: aiuti umanitari, accoglienza nel territorio, percorsi d’inclusione e fondo di solidarietà emergenziale. Il Centro conterà fino a 25 posti. La gestione della struttura d’accoglienza sarà affidata alla Fondazione Buon Pastore – Caritas Forlì, che già sul territorio cittadino promuove due centri di prima accoglienza, con relativi centri di ascolto delle povertà, la Mensa, l’Emporio della solidarietà, l’Ambulatorio Caritas e numerose accoglienze diffuse.