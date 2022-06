Diocesi: Modena, domani mons. Castellucci presiede la celebrazione cittadina del Corpus Domini alla Città dei Ragazzi

In occasione della solennità del Corpus Domini, domani l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci presiederà alle 20.30 la celebrazione eucaristica nel cortile della Città dei Ragazzi a Modena (via Tamburini 96). Seguirà la processione con il Santissimo Sacramento per le vie Tamburini, Sassi, Guicciardini e Masaccio, per poi terminare nel cortile dell’istituto Casa Famiglia. “Dopo un momento di adorazione – spiega una nota della diocesi – verrà impartita la solenne benedizione eucaristica. In caso di maltempo la celebrazione avrà luogo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco”.