Diocesi: Vallo della Lucania, giovedì il convegno “L’amore familiare: vocazione e via di santità”

In attesa del X Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno, l’Ufficio diocesano per la pastorale familiare di Vallo della Lucania organizza giovedì 16 giugno, alle 18.30 presso l’oratorio della parrocchia “S. Maria delle Grazie” ad Agropoli, il convegno “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. “Il magistero di Papa Francesco, in questi anni, ci sprona ad essere partecipi delle esigenze, delle gioie e delle sofferenze delle famiglie. Ogni famiglia è costituita come esperienza di vocazione nell’amore per raggiungere la meta della santità. Anche la nostra Chiesa diocesana vuole farsi partecipe in prima persona in questa importante responsabilità: stare accanto alle famiglie, camminare con loro, dare loro coraggio, accompagnarle con la preghiera. Non perdiamo occasione per promuovere il progetto che Dio realizza nell’amore familiare”, scrivono don Roberto Guida e l’equipe per la Pastorale familiare, invitando al convegno.