Osservasalute 2021: Solipaca (direttore scientifico), “crisi sanitaria innescata da pandemia ha avuto effetti rilevanti su prestazioni ospedaliere”

“La crisi sanitaria innescata dalla pandemia ha avuto effetti rilevanti sulle prestazioni ospedaliere. I dati del XIX Rapporto Osservasalute prendono in considerazione l’impatto dell’emergenza sanitaria sui ricoveri ospedalieri per patologie a elevato impatto sociale quali: protesi d’anca, somministrazione di chemioterapia in regime di Ro e Dh, assistenza per i pazienti diabetici, all’infarto miocardico acuto, malattia polmonare cronica ostruttiva (Bpco)”. Lo sottolinea il direttore scientifico di Osservasalute, Alessandro Solipaca, in occasione della presentazione oggi del XIX Rapporto Osservasalute 2021.

“È un segnale – aggiunge Solipaca – che, durante il Covid, è peggiorata la tempestività di certe prestazioni, con probabili ripercussioni sulla salute e la qualità della vita degli anziani”.