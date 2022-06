Opera Don Orione: XV Capitolo generale, confermato direttore generale don Tarcisio Vieira

Ieri, a Montebello della Battaglia (Pv), l’assemblea del XV Capitolo generale dei Figli della Divina Provvidenza ha riconfermato quale direttore generale dell’Opera Don Orione don Tarcisio Vieira. Ottavo successore di San Luigi Orione, è il primo brasiliano alla guida della Piccola Opera della Divina Provvidenza.

Con lui sono stati eletti don Maurizio Macchi, vicario generale, italiano di Varese, dove è nato 59 anni fa, e don Walter Groppello, economo generale, originario di Zianigo (Venezia), 54 anni. Sono stati anche eletti consiglieri generali: don Fernando Fornerod, nato a Cordoba (Argentina), di 57 anni, don Pierre Assamouan Kouassi, nato a Bonoua (Costa d’Avorio), di 58 anni, e don Fausto Franceschi, nato a Trebaseleghe (Padova), di 67 anni.

Tarcísio Gregório Vieira è nato il 25 maggio 1964, ad Ouro Branco (Mg) in Brasile, in una parrocchia guidata dagli Orionini. Dopo l’anno di noviziato ha emesso i primi voti religiosi il 5 gennaio 1983 e successivamente il 12 gennaio 1991 la professione perpetua. Dopo gli studi filosofico-teologici fatti a Cotia e a São Paulo è stato ordinato sacerdote il 22 dicembre 1991.

Negli anni dopo l’ordinazione sacerdotale (1991-2000) ha svolto il ruolo di formatore, segretario provinciale e addetto nella nunziatura apostolica di Brasilia. Negli anni 2000-2001 ha studiato a Roma per la licenza in Liturgia. Dal settembre 2001 ha collaborato come officiale della Congregazione dei vescovi (2001-2008), con l’incarico di vicario della comunità religiosa a Roma Sette Sale. Nel dicembre 2007 è nominato consigliere generale della Congregazione. Nel 2010 dopo il XIII Capitolo generale ritorna in Brasile a Belo Horizonte e ricopre l’incarico di vicario della Comunità del Filosofico, parroco e vicario provinciale.

Nel 2012 è stato nominato superiore provinciale della Provincia “Nossa Senhora de Fátima” (con sede a Brasilia), riconfermato per la seconda volta nel 2014 fino alla sua elezione il 25 maggio 2016 come ottavo successore di don Luigi Orione nel XIV Capitolo generale della Piccola Opera della Divina Provvidenza, svoltosi a Montebello della Battaglia (Pv).