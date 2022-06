Parlamento europeo: a Rimini un “hackathon” per creare campagna di comunicazione sui programmi Ue

“#Europeans For Future” è lo slogan che accompagna l’hackathon (evento per esperti in informatica e mondo digitale) organizzato dal Parlamento europeo alla Fiera di Rimini da domani, 16 giugno, a sabato 18 giugno. Saranno i giorni del “We make future” (Wmf) grande festival sull’innovazione digitale fatto di incontri, formazione, presentazioni, scambi. In questo contesto l’antenna italiana del Parlamento europeo patrocinerà un hackathon, una attività partecipativa destinata a chi lavora nel mondo dell’informatica, per una collaborazione intensiva su un progetto comune; lo scopo di questo specifico evento è, spiega una nota dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia, “coinvolgere i creativi nella costruzione di una campagna di comunicazione social che racconti i programmi europei”. Nelle prime due giornate si svolgerà anche una competizione tra squadre di giovani studenti, comunicatori, fumettisti, illustratori, influencer e creator che si confronteranno nella realizzazione di una campagna che sappia presentare i programmi europei (Life, Europa Creativa, Erasmus+, Europa Digitale, Horizon; Cittadinanza, uguaglianza, diritti e valori; Fondo sociale europeo; Corpo europeo di solidarietà). Una giuria composta da esperti digitali e rappresentanti del Parlamento europeo selezionerà i 3 team finalisti, che saranno premiati il 18 giugno.

“L’Anno europeo dei giovani offre l’occasione per evidenziare le tante opportunità offerte dall’Ue sui temi che più stanno a cuore ai giovani, come il digitale e la transizione verde”, ha commentato Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e “il Wmf è una bella occasione per discutere di questi temi con un pubblico ampio e interessato, anche all’Europa e al suo futuro”.