Cultura: Roma, al via la 17ª edizione delle Conversazioni per il festival letterario internazionale

Aprono domani, da martedì 14 giugno a giovedì 16 giugno, gli incontri in Italia, a Roma, della diciassettesima edizione de Le Conversazioni il festival diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini tra Roma, Capri, Washington e New York. “Betrayal/Tradimento” sarà il tema del 2022: dall’adulterio all’infedeltà in amicizia, dal tradimento di ideali alla fede religiosa, dalla fiducia nelle istituzioni ai rapporti di lealtà tra due persone, dai tradimenti più celebri della storia al cinema e alla letteratura che talvolta propongono traduzioni lontane dall’originale. Antonio Monda condividerà i diversi aspetti del tradimento con gli ospiti delle Conversazioni 2022, con l’obiettivo di approfondire la riflessione su un tema eterno come la storia e la fragilità degli esseri umani. Protagonisti degli incontri nella capitale, che danno il via agli appuntamenti italiani del festival saranno: martedì 14 giugno all’Hotel De Russie (ore 19.00) lo scrittore Gaetano Cappelli, che ha scelto la sua città natale, Potenza, come quinta naturale per molti dei suoi racconti e romanzi. Si prosegue a Palazzo Merulana, vivace e dinamico centro di produzione culturale tra letteratura, cinema e arte, che ospiterà due appuntamenti de Le Conversazioni: mercoledì 15 giugno (ore 19) l’incontro con la scrittrice e poetessa di origine ungherese Edith Bruck, finalista al premio Strega nel 2021 con il suo ultimo romanzo, “Il pane perduto” (La Nave di Teseo, 2021); mentre giovedì 16 giugno (ore 19) sarà protagonista il gesuita padre Antonio Spadaro, scrittore, giornalista, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, consultore del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio delle comunicazioni sociali. Inoltre, nel mese di luglio andrà online l’incontro che si è tenuto lo scorso maggio con lo scrittore libico Hisham Matar alla Galleria Borghese.