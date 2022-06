Cultura: FEdS, concluso il V “Castiglione Cinema – RdC Incontra”. Mons. Milani, “occasione di confronto”

(Foto: FEdS)

Si è conclusa, con la sala gremita di Palazzo della Corgna, per gli incontri con Giulio Scarpati e Nora Venturini, Margherita Buy e Giuseppe Piccioni, la quinta edizione di “Castiglione Cinema – RdC Incontra”, il festival ideato e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo.

Una tre giorni di talk, proiezioni, tavole rotonde che hanno riunito il pubblico a Castiglione del Lago intorno alla magia del cinema.

“In un periodo in cui il sistema cinema sta mutando velocemente, generando parecchie situazioni critiche, Fondazione Ente dello Spettacolo ha voluto organizzare la quinta edizione di ‘Castiglione Cinema – RdC Incontra’ come occasione di confronto per riflettere su come preservare l’esperienza cinematografica quale fatto culturale e comunitario, di condivisione, di crescita nella consapevolezza del tempo che viviamo – ha dichiarato mons. Davide Milani, presidente della FEdS –. L’abbiamo fatto con gli artisti che con la loro presenza sul Trasimeno hanno animato il festival e con i maggiori responsabili dei vari ambiti del ‘sistema cinema’ italiano che sono stati con noi per il seminario sul futuro della settima arte in Italia”. In particolare, “questa giornata di lavoro si è rivelata di autentico ascolto reciproco, senza sterili contrapposizioni e recriminazioni. In ciascun intervento – ha continuato il presidente – si è cercato di capire come ogni parte in causa può dare un contributo per fare in modo che il cinema in Italia continui ad avere rilevanza culturale, imprenditoriale, popolare anche nel prossimo futuro. Così rinnoviamo il mandato che la Chiesa italiana assegna alla Fondazione Ente dello Spettacolo: essere occasione per costruire comunità attraverso il potente strumento del cinema”.

La quinta edizione di “Castiglione Cinema – RdC Incontra” è stata un successo, grazie anche alla collaborazione del comune di Castiglione del Lago, del Gal Trasimeno Orvietano e di quelle imprese locali che ci hanno sostenuto.

“Castiglione Cinema – RdC Incontra” si è concluso “confermando – si legge in una nota – la sua unicità nel panorama dei festival italiani. È stata un’occasione di incontro tra i protagonisti del mondo dello spettacolo ma anche di confronto sul futuro del cinema e ha rappresentato un’immersione nell’arte per essere sempre più autenticamente umani”.