Università: Mur e Crui, a Forum Pa workshop su “Ripartire da università, ricerca e arti”

“Ripartire da università, ricerca e arti: la sfida comune di Mur e Crui”: è questo il tema conduttore delle iniziative e degli eventi promossi dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane che da martedì 14 giugno a venerdì 17 saranno presenti a Forum Pa. I workshop formativi che saranno promossi dal Mur e dalla Crui sono dedicati all’approfondimento di azioni rivolte all’orientamento degli studenti e alla didattica digitale. Dottorati di ricerca innovativi e programmi di studio e di formazione legati all’innovazione tecnologica-informatica, certificazione delle competenze, nuovi test di ammissione, democrazia digitale, bandi di ricerca e potenziamento di strutture e infrastrutture, impatto applicativo: sono gli altri ambiti che saranno approfonditi in seminari e incontri dedicati. Attenzione anche al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Gli eventi si terranno tutti nello stand del Mur-Crui e potranno essere seguiti pure a distanza. Il ministro Maria Cristina Messa interverrà martedì 14 giugno, dalle 10 alle 10.30, nella Sala Rossa dell’Auditorium, dialogando con Carlo Mochi Sismondi, presidente dello stesso Forum Pa. Nello stand del Mur e della Crui i visitatori avranno a disposizione materiali divulgativi e pubblicazioni e potranno chiedere informazioni e chiarimenti al desk dedicato a università e ricerca. Il Forum Pa da oltre 30 anni è un appuntamento di riferimento per la pubblica amministrazione. La manifestazione quest’anno, dopo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia, tornerà in presenza all’Auditorium della Tecnica, a Roma. Gli appuntamenti potranno anche essere seguiti a distanza tramite la piattaforma dedicata. Il tema scelto per la nuova edizione è: “Il Paese che riparte – Insieme per una sfida condivisa”.