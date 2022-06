Finanza sostenibile: Ente nazionale microcredito, domani alla Camera il card. Gambetti presenta l’enciclica “Fratelli tutti”

Si terrà domani a Roma, presso la Camera dei deputati (Sala del Refettorio Palazzo San Macuto – ore 17), l’evento “Sorella economia – Il profilo sociale dell’enciclica ‘Fratelli tutti'” . Per l’occasione, il card. Mauro Gambetti, già custode del Sacro Convento di Assisi e oggi vicario del Papa per la Città del Vaticano, arciprete della basilica e presidente della Fabbrica e di San Pietro, presenterà domani il profilo economico e sociale dell’enciclica di Papa Francesco. “Verranno affrontate – spiega un comunicato – le ragioni che hanno spinto il Santo Padre ad affrontare il tema di un’economia solidale e allo stesso tempo sostenibile, contemplando gli strumenti propri dell’economia sociale di mercato, tra cui lo stesso Santo Padre cita il microcredito e la microfinanza come esperienze da valorizzare”.

“In una congiuntura di guerra, crisi economica e crescita della sfiducia, l’enciclica di Papa Francesco, ‘Fratelli tutti’, costituisce un generatore di speranza e una via d’uscita verso il futuro”, afferma Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il microcredito, organismo che, precisa, “si pone come interlocutore primario ed interprete delle necessità dei non ‘bancabili'”, affinché “possano trasformare la propria condizione e diventare imprenditori attraverso l’educazione finanziaria e il sostegno dello Stato che ne garantisce l’accesso al credito, per una finanza di impatto che sia davvero efficace”.