Diocesi: Siracusa, ricevuto in dono un armadio ignifugo per preservare manoscritti

Uno strumento per preservare manoscritti preziosissimi che potrebbero essere danneggiati dal tempo. Un armadio ignifugo è stato donato dalla Banca di Credito cooperativo La Riscossa di Regalbuto all’arcidiocesi di Siracusa.

Un dono nel segno della continuità, dopo che nel 2019 l’Istituto di credito cooperativo ha finanziato il restauro del più prezioso dei volumi del XVI secolo conservati nell’Archivio Storico della Cattedrale di Siracusa, il Codex baptizatorum inverso ordine descriptus ab anno 1546 [usque] ad [annum] 1565. Ecco perché la Banca di Regalbuto, che celebra quest’anno il centenario della propria fondazione, ha voluto donare un armadio ignifugo così da custodire, in sicurezza, altri importanti manoscritti e testi storici. “Questo armadio ci consentirà di custodire i registri canonici dal 1500 in poi – ha detto mons. Sebastiano Amenta, vicario generale dell’arcidiocesi di Siracusa –. Ringraziamo la Banca di Regalbuto per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra diocesi. Così come accaduto nel restauro del Codex, stiamo cercando di effettuare un’attività che punta a recuperare manoscritti e testi che raccontano la storia e al tempo stesso custodirli con cura. In anni in cui non c’era l’anagrafe, ci attestano uno spaccato della storia della città di quell’epoca”.