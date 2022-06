Diocesi: Tempio-Ampurias, morto don Raimondo Satta, direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose Euromediterraneo. Cordoglio della Chiesa turritana

Dopo breve ma intensa malattia è morto don Raimondo Satta, sacerdote della diocesi di Tempio-Ampurias e direttore dell’Istituto superiore di Scienze religiose Euromediterraneo di Sassari/Tempio-Ampurias.

Consacrato presbitero da mons. Pietro Meloni, a Olbia, nella basilica di San Simplicio il 18 giugno 1988, don Satta è stato parroco per 27 anni della parrocchia Stella Maris a Porto Cervo oltreché direttore dell’Ufficio diocesano per l’Edilizia di culto, vicario della Forania “Santa Maria Maddalena” e membro del Consiglio presbiterale e del Collegio dei consultori.

Anche la Chiesa di Sassari ha espresso il proprio cordoglio: “L’arcivescovo Gian Franco Saba con tutto il presbiterio turritano – si legge in una nota – si unisce al dolore della Chiesa di Tempio-Ampurias per la morte del presbitero don Raimondo Satta”. “La Chiesa turritana – prosegue la nota – si associa alla preghiera di suffragio ed esprime sentimenti di vicinanza ai familiari, in modo particolare al fratello sacerdote don Gianni, alla sorella Rita e all’intera comunità diocesana. Affidandolo a Dio, Padre di Misericordia, l’Arcivescovo Gian Franco invoca per lui la ricompensa del servo buono e fedele, in modo particolare per i lunghi anni di servizio come docente nelle due sedi disgiunte dell’Issr e nell’ultimo quinquennio come direttore in seguito all’unificazione delle sedi”.

I funerali si svolgeranno martedì 14 giugno alle 10.30 sul sagrato della chiesa di Stella Maris a Porto Cervo.