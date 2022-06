Diocesi: Aversa, festa in onore di sant’Antonio nell’omonima chiesa al Seggio. Questa sera celebrazione conclusiva con il vescovo Spinillo

Aversa possiede la più antica chiesa dedicata a sant’Antonio di Padova, documentata già nel 1231, dedicata in origine a sant’Antonio abate. Assunse il titolo attuale nel 1232, subito dopo la canonizzazione del santo di Padova, con la presenza dei frati Francescani, accolti in città grazie alla benevolenza del vescovo aversano Giovanni IV Lamberto, amico personale di san Francesco. Il tempio francescano di S. Antonio al Seggio, che ospita la festa in onore del Santo di Padova, rappresenta un magnifico esempio di architettura religiosa trecentesca.

Il programma prevedeva la Tredicina dal 31 maggio fino al 12 giugno, con celebrazioni liturgiche curate dai frati conventuali con il nuovo rettore della chiesa fr. Mariano del Piano e con la partecipazione dei sacerdoti della città. Sabato 11 giugno si è svolta la processione con la statua e la reliquia del santo. Ieri, domenica 12 giugno, celebrazione con la benedizione dei bambini. Oggi, solennità liturgica del santo, celebrazioni dalle ore 8. Alle 11 celebrazione eucaristica presieduta da mons. Carlo Villano, vescovo ausiliare di Pozzuoli; nel pomeriggio, a conclusione dei festeggiamenti, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Aversa, Angelo Spinillo.