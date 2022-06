Diocesi: Lamezia Terme, mons. Giuseppe Angotti eletto amministratore in attesa dell’inizio del ministero episcopale di mons. Parisi

Il Collegio dei consultori della diocesi di Lamezia Terme, riunitosi in data odierna, ha eletto con voto unanime quale amministratore diocesano di Lamezia Terme, mons. Giuseppe Angotti, già vicario generale e delegato ad omnia del vescovo emerito, mons. Giuseppe Schillaci. Ne dà notizia la diocesi spiegando che “l’incarico avrà efficacia giuridica a partire da oggi, lunedì 13 giugno 2022 fino al giorno della presa di possesso canonico della diocesi da parte del vescovo eletto di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi”.

L’avvenuta elezione collegiale e la relativa accettazione da parte dell’interessato è stata comunicata alle autorità interessate: Congregazione per i vescovi, Nunziatura apostolica in Italia, Presidenza della Cei, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago.