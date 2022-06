Diocesi: Aosta, mercoledì il vescovo Lovignana presiede una messa per le guide alpine e i maestri di sci

Una celebrazione eucaristica per guide alpine e i maestri di sci. La presiederà mercoledì 15 giugno il vescovo di Aosta, mons. Franco Lovignana, in occasione della festa di San Bernardo d’Aosta. La messa sarà celebrata alle 18.30 nella cattedrale di Santa Maria Assunta.

“San Bernardo, invocato quale guida sicura da quanti affrontano i pericoli delle montagne, sia modello di prudenza e di spiritualità per le guide e i maestri che hanno il compito di accompagnare e addestrare i fratelli che desiderano mettersi alla prova”, si legge in una nota della diocesi.