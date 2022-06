Solidarietà: San Vincenzo de’ Paoli, a Terni oltre 98mila euro di aiuti distribuiti nel 2021 a circa 3mila persone

Nell’anno 2021 sono stati elargiti aiuti per un totale di 98.449 euro, cifra di poco inferiore a quella dell’anno precedente. Inoltre sono stati distribuiti 110.867 chilogrammi di generi alimentari ricevuti gratuitamente, in particolare attraverso il Banco Alimentare. Lo comunica l’associazione San Vincenzo de’ Paoli di Terni. Sono stati distribuiti 10.192 pacchi viveri e prodotti per igiene permettendo a 2987 persone di usufruirne, di cui 1.390 italiani, 242 comunitari, 1.355 extracomunitari. Sono state assistite 948 persone, 408 nuclei familiari attraverso le visite domiciliari, attività caratteristica dell’Associazione. Sono stati ricevuti e distribuiti 7.253 capi di vestiario attrezzature per infanzia e mobili, il cui valore come prodotto usato può essere quantificato in 27.539 euro, distribuiti soprattutto attraverso l’Emporio Bimbi. “Un anno di ripartenza dopo la contrazione dell’attività dovuta alla pandemia, nel quale è cresciuta la volontà di riappropriarsi dei rapporti umani, della speranza in un futuro migliore, della consapevolezza che l’isolamento non giova a nessuno, soprattutto a chi vive già i drammi di un’esistenza misera”, si legge in una nota.

L’assemblea dell’associazione ha rilevato che “nell’ultimo anno c’è stato un incremento di circa il 30% di nuovi casi per effetto della pandemia che ha portato alla perdita di lavoro e a un isolamento spesso alienante”. “Inoltre, si è ulteriormente indebolita la fascia di popolazione a cui è rivolto da sempre l’intervento dell’Associazione: famiglie gravate da problemi economici ed esistenziali per senso di frustrazione e mancanza di opportunità lavorative, figli a rischio di abbandono scolastico per mancanza di un ambiente familiare culturalmente preparato a sostenerli, anziani soli, senzatetto, stranieri non perfettamente integrati”.