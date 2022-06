Movimenti: Masci, concluso a Cremona il percorso sugli orizzonti di programma

(Foto: Masci)

Si è concluso ieri a Cremona il percorso che il Masci (Movimento adulti scout) sta compiendo per recepire gli orizzonti di programma delle assemblee nazionali del movimento da percorrere nei prossimi mesi. Gli incontri, dal titolo “Piste futuro”, hanno riguardato gli ambiti principali dell’agire del cristiano adulto.

Lo scorso fine settimana si è incentrato, in particolare, sull’accoglienza delle diversità come condizione per le relazioni armoniose. Secondo Leopoldo Grosso del Gruppo Abele continuità e disponibilità sono alla base di relazioni significative, per un impegno di volontà e preparazione necessari a fare la differenza. “Dobbiamo stare nelle situazioni, avere una prospettiva, camminare nelle situazioni e far maturare la soluzione – ha dichiarato Grosso –: auspico per il Masci un ruolo di advocacy dei più deboli, dei soli ed emarginati nei confronti dell’ente pubblico che è indispensabile continui ad avere un compito soprattutto nei servizi sociali”.

Maria Grazia e Roberto Danesi, responsabili della pastorale familiare della diocesi di Cremona, ricordano il valore di parole come “permesso, grazie, scusa”, così come suggerito da Papa Francesco per attuare in concreto quella promessa di accoglienza fatta nella coppia all’inizio della vita comune.

Nell’intervento del presidente del Masci, Massimiliano Costa, le indicazioni per il Movimento. Un’identità dinamica, che sia legata al tempo in cui viviamo, è secondo il presidente ciò che deve contraddistinguere il Masci: “Essere nella storia, in ogni nostra storia, personale e collettiva, ecclesiale e civile con l’atteggiamento della responsabilità nei confronti dell’altro (I care). Essere associazione di frontiera ovvero porsi tra il certo e l’incerto, tra il consolidato e l’ignoto, tra il rassicurante e l’insicuro per accogliere i lontani. Essere testimoni credibili perché coerenti, i valori fondanti sono agiti quotidianamente nell’essere e nel fare di ognuno”.