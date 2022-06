Scienza: Ue oggi inaugura Lumi, il supercomputer. Faciliterà progressi scientifici in medicina e lotta al cambiamento climatico

L’Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni inaugura il suo ultimo supercomputer: Lumi, situato a Kajaani, in Finlandia. Lo annuncia la Commissione europea in una nota. L’inaugurazione avverrà oggi durante un evento a Kajaani. Lumi è il “supercomputer più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico in Europa, nonché il terzo più veloce al mondo”. A questa iniziativa hanno collaborato l’impresa comune EuroHpc e un consorzio di dieci Paesi europei: Finlandia, Belgio, Cechia, Danimarca, Estonia, Islanda, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera. “Grazie alla sua enorme capacità di calcolo, Lumi consentirà di compiere progressi scientifici, ad esempio nella medicina e nella ricerca sul clima, a un ritmo molto più rapido. Potrebbe riguardare lo sviluppo di vaccini, la diagnosi del cancro o la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico”, ha detto la vicepresidente esecutiva per un’Europa digitale, Margrethe Vestager. In particolare, Lumi è il primo dei supercomputer pre-esascala di EuroHpc ad essere inaugurato. “Avrà una prestazione di picco prevista di 550 petaflop (550 milioni di miliardi di calcoli al secondo) e sarà completamente alimentato da energia rinnovabile: Lumi utilizza sistemi di raffreddamento naturali e il suo calore residuo rappresenterà circa il 20% del riscaldamento urbano della città di Kajaani, riducendo sostanzialmente l’impronta di carbonio annuale dell’intera città”.

Da settembre 2022 i cittadini Ue potranno usufruire di Lumi. Gli altri supercomputer già esistenti nell’Ue realizzati da EuroHpc sono: Discoverer in Bulgaria, MeluXina in Lussemburgo, Vega in Slovenia e Karolina in Repubblica Ceca. Altri tre sono in fase di realizzazione: Leonardo in Italia, Deucalion in Portogallo e MareNostrum 5 in Spagna.