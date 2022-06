Egitto: Il Cairo, un convegno sulla promozione dei pellegrinaggi lungo il Cammino della Sacra Famiglia

I pellegrinaggi da incentivare lungo il cosiddetto “Cammino della Sacra Famiglia” incrociano anche le strategie per lo “sviluppo sostenibile” promosse dall’attuale dirigenza politica egiziana. Lo attesta il primo “Convegno sullo sviluppo sostenibile del Cammino della Sacra Famiglia”, in programma dal 24 al 26 giugno, che sarà ospitato negli spazi della Biblioteca Heliopolis, a Il Cairo, e i cui contenuti e intenti sono stati illustrati di recente sui iniziativa dei responsabili della Fondazione costituita ad hoc per promuovere l’incontro tra cura dell’ambiente e il sostegno a iniziative turistiche lungo il “Cammino”. Il “Cammino della Sacra famiglia”, riferisce l’Agenzia Fides, è l’itinerario che unisce luoghi attraversati, secondo tradizione, da Maria, Giuseppe e Gesù Bambino durante la loro permanenza in terra d’Egitto, dove furono costretti a rifugiarsi per fuggire da Erode. Da anni le autorità egiziane lavorano al progetto di incentivare i pellegrinaggi internazionali lungo “Cammino della Sacra Famiglia”, itinerario che si snoda idealmente lungo 25 località care alla memoria dei cristiani egiziani, attraversando ben 11 province, dal Delta del Nilo fino all’alto Egitto. Nell’attuale fase storica, la dirigenza politica nazionale punta anche a accreditare l’Egitto come Paese sensibile alla questione ambientale, anche in vista della prossima Conferenza mondiale dell’Onu sui cambiamenti climatici Cop27, che sarà ospitata in terra egiziana, a Sharm El-Sheikh, nel novembre 2022. Il Convegno di giugno vuole promuovere i pellegrinaggi internazionali lungo il “Cammino della sacra Famiglia” e nel contempo favorire il diffondersi della sensibilità ambientalista nel proprio Paese. Il Convegno vedrà intervenire esperti di cambiamento climatico e di strategie di sviluppo economico e turistico sostenibile, insieme a docenti e operatori culturali competenti nel campo della tutela del patrimonio storico e ambientale egiziano.