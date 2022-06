Papa Francesco: Angelus, “vi chiedo scusa per il rinvio del viaggio in Congo e Sud Sudan”

“Con grande dispiacere, a causa dei problemi alla gamba, ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri Paesi, programmata per i primi giorni di luglio”. Così il Papa, al termine dell’Angelus di ieri, si è rivolto alle popolazioni e alle autorità della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. “Provo davvero un grande rammarico per aver dovuto rinviare questo viaggio, a cui tengo moltissimo”, ha proseguito Francesco: “Vi chiedo scusa per questo. Preghiamo insieme perché, con l’aiuto di Dio e delle cure mediche, io possa venire tra voi al più presto. Siamo fiduciosi!”.