Diocesi: Trapani, a Castellammare del Golfo firmato il manifesto per la comunicazione non ostile

La parrocchia dedicata a Sant’Antonio di Castellammare del Golfo ha organizzato presso l’aula consiliare un incontro di riflessione sull’uso dei social network che si è concluso con la firma del Manifesto per una comunicazione non ostile del sindaco della cittadina, Nicolò Rizzo, e dei parroci, don Giuseppe Grignano, che ha promosso l’incontro, e don Salvo Morghese della chiesa madre. L’incontro dal tema “I care. Social media e bene comune” è stato tenuto dalla direttrice dell’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali, Lilli Genco, mentre, al momento della presentazione del Manifesto e della firma, si è collegata in diretta da Trieste anche Tiziana Montalbano del direttivo dell’Associazione nazionale “Parole Ostili”.

Parole Ostili è una community trasversale di esperti, comunicatori, cittadini nata nel 2017 a Trieste per promuovere un uso eticamente ricco dei social media. Il Manifesto fino a oggi è stato tradotto in 34 lingue e ha un declinazione per la scuola, per le aziende, per lo sport, la politica, la pubblica amministrazione, l’infanzia, l’inclusione, piattaforme specifiche per l’uso didattico ed educativo.