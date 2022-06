Rifugiati: Centro Astalli, domani incontro all’Università Gregoriana con mons. Gallagher e Nadia Urbinati

“Con i rifugiati ai crocevia della storia” è il titolo dell’incontro promosso dal Centro Astalli che si svolgerà domani, martedì 14 giugno, all’Università Gregoriana (ore 17, piazza della Pilotta 4) di Roma. Intervengono la politologa Nadia Urbinati e mons. Richard Paul Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato della Santa Sede. Introduce e modera Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Dialogheranno a partire da testimonianze di rifugiati e dal nucleo tematico della campagna di sensibilizzazione del Centro Astalli per la Giornata mondiale del rifugiato 2022 che si celebra il 20 giugno. Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, sottolinea la particolare rilevanza che ha in questo momento celebrare la Giornata mondiale del rifugiato per tenere alta l’attenzione sul tema dei migranti e sulle loro storie sempre più trascurate da politiche e narrazioni emergenziali: “I rifugiati, vengono ridotti sempre più a flussi migratori, statistiche, numeri senza nome e senza volto, al fine di allontanarli dalla sensibilità e dall’incontro con i cittadini europei. Siamo convinti che l’unico futuro possibile è un futuro comune. Oggi accompagnare i rifugiati ed essere con loro ai crocevia della storia è il modo più pieno di vivere la nostra cittadinanza”.