Diocesi: Caritas Fano, ha riaperto il centro “RivestiAmo” dopo l’incendio di novembre scorso

A Fano, in via Burratelli 23 (nella frazione di Cuccurano, presso Cose senza Tempo) ha riaperto, nei giorni scorsi, dopo l’incendio dello scorso novembre, il centro “RivestiAmo” nato dalla collaborazione fra la cooperativa Contatto e la Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. I cittadini possono portare presso il centro i loro indumenti usati e altri beni tessili come coperte, asciugamani, lenzuola. La cooperativa Contatto si occuperà della selezione e dell’igienizzazione degli indumenti che vengono destinati a progetti di solidarietà e di inclusione sociale: in parte assegnati gratuitamente a persone in difficoltà, in parte venduti per creare opportunità di inserimento di inserimento lavorativo per persone fragili. Gli orari di apertura saranno il martedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 19.30; il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Info: 0721/862974, rivestiamo@cooperativacontatto.it, www.cooperativacontatto.it.