Cultura: Napoli, il 16 e 17 giugno la Conferenza dei ministri del Mediterraneo

Il ministero della Cultura promuove a Napoli, il 16 e 17 giugno, la Conferenza dei ministri della Cultura del Mediterraneo, che accoglierà oltre 40 delegazioni composte da più di 100 rappresentanti dei Paesi del Mediterraneo, delle Istituzioni europee competenti, delle Organizzazioni internazionali e delle Organizzazioni non governative di maggior rilievo nel settore della collaborazione culturale.

Obiettivo del vertice, “elevare a priorità strategica la diplomazia culturale in una regione cruciale per gli equilibri globali” e “sviluppare azioni volte a tutelare e promuovere la cultura nella regione euromediterranea quale strumento di pace, di dialogo e di innovazione, attraverso l’iniziativa di Napoli per la collaborazione culturale nel Mediterraneo”, si legge in una nota del dicastero.

I lavori verranno ospitati nella prestigiosa cornice di Palazzo Reale e del Teatro di San Carlo di Napoli.