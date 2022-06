Francia: elezioni legislative, testa a testa tra Macron e la sinistra di Melenchon. Astensionismo record. I titoli dei giornali d’oltralpe

“Macron verso una maggioranza stretta. Con un risultato inferiore a quello del primo turno delle presidenziali, il Capo di Stato non è sicuro di ottenere una maggioranza assoluta dei deputati”. “La sinistra radicale si prepara a entrare in forza all’Assemblée”. Con questi due titoli e le foto in grande di un pensoso Emmanuel Macron e il volto che guarda lontano di Jean-Luc Melenchon, leader della Nuova unione popolare ecologica e sociale (Nupes), Le Figaro è in edicola oggi, per raccontare un primo turno che ha registrato “una astensione storica dal 1958”, un altro titolo del quotidiano. Ma sul sito questa mattina sale in testa la contestazione di Nupes che “accusa il ministero degli Interni di aver ‘manipolato’ le cifre per mettere la maggioranza in testa”. Sarebbero infatti 21mila i voti che separano Ensemble e il partito di Melenchon; il sospetto è che voti di candidati eletti non siano stati conteggiati per il Nupes.

La prima pagina di Liberation, come il sito, questa mattina è tutta per la Nupes: “Sinistra: il ritorno in forze!”, il titolo in prima, con una foto a tutta pagina di Melenchon esultante. Le analisi riguardano “la maggioranza assoluta difficile da ottenere per la macronica”, “l’astensione record” e “Jean-Michel Blanquer e Eric Zemmoour eliminati”, il primo ex ministro dell’Istruzione di Macron, il secondo, fondatore del partito di destra Reconquete. La foto in prima pagina del quotidiano cattolico La Croix invece ritrae tre imparziali e semivuote cabine elettorali, e titola “Noupes – Ensemble! Al testa a testa”. E parla di “maggioranza presidenziale scossa dalla Nupes”. Su Le Monde il titolo “La Nupes mette la maggioranza presidenziale in difficoltà”: “il primo turno consacra il duello tra la coalizione presidenziale e l’unione di sinistra”, si legge in un’analisi. Il giornale si dedica però a evidenziare i rischi del secondo turno per questo mega partito, che ha raccolto La France insoumise, il Partito socialista, il Partito comunista francese e Europe Ecologie-Les Verts: secondo Le Monde potrebbe addirittura nascere un “fronte anti-Mélenchon” e ci sarebbero comunque “poche riserve di voti per il secondo turno”.

Su Paris Match il tema di apertura è l’astensionismo, con un commento del direttore generale dell’Ifop, L’Institut français d’opinion publique, società di sondaggi e ricerche di mercato, Frédéric Dabi: “Con un’astensione così forte, la campanella suona per tutti”. Per Le Parisien, ora inizia “la battaglia spietata per il secondo turno”.