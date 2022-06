Teologia: Bologna, domani presentazione del volume “Domenico di Caleruega alle origine dell’Ordine dei Predicatori. Le fonti del secolo XIII”

È in programma per il pomeriggio di domani, martedì 14 giugno, a Bologna, la presentazione del volume “Domenico di Caleruega alle origine dell’Ordine dei Predicatori. Le fonti del secolo XIII”. L’appuntamento, dal titolo “Domenico di Caleruega, i domenicani a Bologna”, sarà ospitato dalle 17 nella sala dello “Stabat Mater” dell’Archiginnasio (piazza Galvani, 1). L’incontro, organizzato dalla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio e dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, sarà moderato dal vicepreside della Fter, Fabrizio Mandreoli, e vedrà l’intervento di André Vauchez, dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Saranno presenti anche i curatori del volume: Gianni Festa, docente di Storia della Chiesa alla Fter; Agostino Paravicini Bagliani, presidente della Società internazionale per il Medioevo latino; Francesco Santi, docente di Letteratura latina all’Alma Mater e direttore della Società internazionale per il Medioevo latino.