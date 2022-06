In occasione della solennità del Corpus Domini, giovedì 16 giugno, l’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, presiederà alle 21 in cattedrale la celebrazione eucaristica al termine della quale, dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, si terrà una breve processione. Il percorso, con inizio da piazza S. Eusebio, si snoderà lungo viale Locarni, per poi invertire la rotta verso viale de Gasperi e rientrare in duomo per la benedizione eucaristica.