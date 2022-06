Commissione Ue: premi per le città europee impegnate a diventare più accessibili alle persone con disabilità

(Foto ANSA/SIR)

Al via il bando Ue “Access City Award 2023” per premiare le città europee impegnate a diventare più accessibili alle persone con disabilità. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Il concorso, della Commissione Ue in collaborazione con l’European Disability Forum, “è aperto alle città europee con più di 50mila abitanti”. In particolare, la città vincitrice riceverà un finanziamento di 150mila euro, la seconda e la terza classificata riceveranno rispettivamente 120mila euro e 80mila euro. “L’Access City Award riconosce le città europee che si impegnano a promuovere i valori di uguaglianza e inclusione nella nostra Unione. In occasione della tredicesima edizione del premio, invito ogni città dell’Ue a proporre le proprie iniziative innovative volte a rimuovere le barriere per le persone con disabilità”, ha detto la vicepresidente per i valori e la trasparenza, Vera Jourová. I vincitori del premio di quest’anno saranno annunciati in una conferenza il 25 novembre in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità. Ci si potrà candidare fino all’8 settembre sul sito di Access City Award 2023.