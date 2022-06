Musica cristiana: Kantiere Kairòs al festival di Orvieto, in duomo l’anteprima del nuovo cd di brani liturgici

Nell’ambito del festival internazionale “Arte e fede” giunto alla 16a edizione, che si svolge a Orvieto (Terni) in vista della solennità del Corpus Domini, la band Kantiere Kairòs sarà in concerto mercoledì 15 giugno alle ore 21 nel duomo trecentesco per l’anteprima nazionale del nuovo album “Cantate inni”, brani liturgici in versione acustica per la messa. Nella cappella del transetto affrescata da Luca Signorelli, di fronte a quella che custodisce il corporale del miracolo eucaristico di Bolsena, “i canti aiuteranno gli spettatori a entrare nella contemplazione della bellezza e a fare un viaggio nella propria anima accompagnato dalla musica”. Al concerto sarà presente monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi, che concluderà la serata con un saluto e la sua benedizione. Il gruppo cosentino di musica cristiana si ritroverà a esibirsi in un live dalle sonorità meditative, per favorire un clima di preghiera e raccoglimento. “Sono canzoni pensate non solo per la liturgia, ma anche per i momenti di preghiera personali e comunitari, registrate con il guitalele durante la pandemia e nate in semplicità, ridotte quasi all’essenziale. Siamo chiamati a vivere la liturgia nella vita quotidiana come testimoni”, dice Antonello Armieri, voce e chitarra acustica del gruppo. L’evento in programma nella serata del 15 giugno è il cuore del festival, che si propone di “valorizzare il rapporto fra arte e fede” con l’obiettivo di “coinvolgere tutti, religiosi e laici, intellettuali e artisti, credenti e non, cittadini, stranieri e pellegrini, per celebrare a Orvieto un giubileo permanente”, spiega il direttore artistico Alessandro Lardani.