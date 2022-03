Ucraina: von der Leyen, incontro con Draghi. “Le sanzioni stanno mordendo l’economia russa”

(Photo SIR/European Commission)

“Le sanzioni stanno davvero mordendo, vediamo le turbolenze sull’economia russa”. Lo ha affermato Ursula von der Leyen nel punto stampa con Mario Draghi a Bruxelles. Per poi dichiarare: “Considerata l’evoluzione della situazione in Ucraina, e l’attacco sconsiderato del Cremlino a cittadini, donne, bambini, uomini, naturalmente stiamo lavorando anche su ulteriori sanzioni”. Durante l’incontro con il premier Draghi si è discusso di accoglienza ai rifugiati, di sostegno finanziario a Kiev, di energia. “L’Italia – ha poi specificato Draghi – è al lavoro per ridurre in tempi rapidi la sua dipendenza dal gas russo”.