Otto marzo: Policlinico Gemelli, al via l’ambulatorio di ginecologia dell’infanzia

Un ambulatorio di ginecologia interamente dedicato alle patologie delle pazienti più piccole, dai 3-4 anni in su, parte al Policlinico universitario A. Gemelli Irccs da questo mese. Il nuovo ambulatorio va ad ampliare l’offerta di quello di ginecologia degli adolescenti, che esiste da tempo e che vede il Gemelli come punto di riferimento nel Lazio e in Italia per condizioni quali le amenorree ipotalamiche, l’ovaio policistico e tutte le alterazioni legate a disfunzioni del ciclo mestruale (polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea).

“Abbiamo voluto aggiungere all’ambulatorio dell’adolescenza – spiega Rosanna Apa, responsabile Uos di Ginecologia endocrinologica (che comprende l’Ambulatorio di sterilità e l’Ambulatorio di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza) del Policlinico Gemelli e professore associato di ginecologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma – la componente della ginecologia dell’infanzia. Le patologie ginecologiche delle bambine sono un po’ una terra di nessuno, ma anche queste piccole pazienti possono avere problematiche, da quelle più banali (le vulvo-vaginiti), a quelle più impegnative (perdite ematiche, masse neoplastiche), dalla pubertà precoce, all’assenza del menarca (il primo ciclo mestruale), fino ai casi di lesioni traumatiche e di violenza. Spesso, per queste problematiche, le bambine vengono riferite al pediatra, che a sua volta le affida ai ginecologi dell’adulto, mentre è necessaria una preparazione culturale ad hoc e multidisciplinare per gestire le problematiche ginecologiche in questa popolazione. Non a caso, questo servizio viene offerto in collaborazione con altri specialisti (dermatologo, dietologo, pediatra, psicologo, diabetologo, ecc.)”.

“Questo ambulatorio, riservato alle pazienti più piccole – commenta Giovanni Scambia, direttore Dipartimento Scienze della vita e sanità pubblica della Cattolica e direttore scientifico del Gemelli – sottolinea ancora una volta l’attenzione ‘su misura’ che il Gemelli riserva a tutte le problematiche e a tutte le età della donna”.

Per prenotare una visita, si può contattare il numero 06-3015-5872.