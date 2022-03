Ucraina: diocesi Cefalù, in poche ore 20 famiglie pronte ad accogliere profughi

In poche ore sono circa 20 le famiglie che, da tutto il territorio diocesano di Cefalù, hanno dato la propria disponibilità ad accogliere persone provenienti dall’Ucraina.

Nelle prossime ore arriverà già in diocesi una giovane coppia in fuga dal conflitto con i suoi tre figli di 4 mesi, di 2 e 5 anni. Ancora qualche giorno di attesa invece per le tre mamme con i loro cinque bambini che, a causa del caos negli aeroporti, arriveranno a Cefalù la prossima settimana. La Chiesa cefaludense ancora una volta non si tira indietro dimostrandosi accogliente nei confronti dei fratelli in difficoltà, in fuga dalla guerra e dalla distruzione. Lo scorso 3 marzo, inoltre, grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, così come era stato annunciato dopo che i Talebani avevano preso il potere in Afghanistan, è arrivata una giovane coppia afghana con i loro tre figli di 1, 3 e 6 anni.