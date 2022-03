Otto marzo: Padova, domani visite guidate alla scoperta delle figure femminili rappresentate nel ciclo trecentesco del battistero della cattedrale

In occasione della Giornata internazionale della donna, domani, martedì 8 marzo, il Museo diocesano di Padova propone “Fina e le altre – Storie di donne al battistero” con visite guidate alla scoperta delle figure femminili rappresentate nel ciclo trecentesco del battistero della cattedrale, inserito in “Padova Urbs Picta – I cicli affrescati del XIV secolo di Padova”, patrimonio mondiale Unesco.

Il “viaggio” – spiega una nota – partirà da Fina Buzzaccarini, illustre committente degli affreschi, moglie di Francesco il Vecchio da Carrara che finanziò la ristrutturazione del Battistero per destinarlo a propria sepoltura. Ma tra gli affreschi si potranno scoprire altre donne appartenenti alla cerchia carrarese, tra cui le tre figlie e la sorella di Fina, badessa del monastero di San Benedetto. Ci sono poi le principali figure bibliche: Eva, la moglie di Lot, Sara, Maria, Elisabetta, Anna, Salomè, Erodiade…

“La visita – prosegue la nota – evidenzierà il ruolo di queste donne negli episodi biblici che le rappresentano, ritrovandone anche caratteristiche e peculiarità. La visita comprende anche la mostra ‘Giusto da vicino’ (allestita fino al 3 aprile), nel Salone dei vescovi di Palazzo vescovile, dove sarà possibile ammirare il Polittico di Giusto de’ Menabuoi”.

Previsti tre turni di visita: alle 16.15, alle 17 e alle 18.