Ucraina: Draghi a Bruxelles, “Europa unita sostiene Kiev. Aiuti finanziari, umanitari e militari contro l’aggressione russa”

(Photo SIR/European Commission)

“L’Ucraina è parte della famiglia europea e l’Italia intende continuare a sostenerla. Siamo in contatto con tutti i partner dell’Unione europea e della Nato e il G7”. Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, spiega da Bruxelles il sostegno al popolo ucraino, vittima dell’aggressione russa. Nella sede della Commissione europea incontra la presidente Ursula von der Leyen, con la quale ha discusso di temi politico-diplomatici, del quadro continentale, di sicurezza, di accoglienza ai profughi, ma anche di economia e di energia. “Il governo italiano è impegnato per cercare ogni via diplomatica per porre fine al conflitto”. Quindi specifica nel corso di un punto stampa accanto alla stessa von der Leyen: “Ieri ho telefonato al presidente Zelensky, cui ho ribadito la solidarietà del governo e del popolo italiano”. A suo avviso l’Ue “ha dato prova di straordinaria unità di fronte all’aggressione russa. Siamo uniti nel condannare con forza l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” e nell’affrontare le conseguenze della guerra. “Siamo uniti anche nell’imporre le sanzioni a Mosca. E siamo uniti fornire aiuti finanziari, umanitari e militari” perché l’Ucraina si possa difendere “dall’aggressione russa”.