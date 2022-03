Diocesi: Lucca e Ufficio scolastico territoriale, siglata oggi intesa per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

(Foto: diocesi di Lucca)

Stamattina, presso la curia arcivescovile di Lucca, è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e l’arcidiocesi di Lucca. La dirigente Donatella Buonriposi e l’arcivescovo Paolo Giulietti hanno posto in calce al protocollo la propria firma, sancendo una collaborazione della durata di tre anni, rinnovabile.

Infatti, da una parte, l’Ufficio scolastico territoriale ha a cuore il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e l’offerta agli studenti e ai docenti di opportunità formative di livello alto e qualificato, promuovendo in particolare Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) che dal 2015 aprono nuove prospettive all’autonomia scolastica. Dall’altra, l’arcidiocesi sceglie di mettere a disposizione dei giovani studenti e dei docenti, in maniera strutturale, il proprio patrimonio storico, artistico, culturale e anche le attività educative, ricreative ed assistenziali.

I Pcto che sono già stati predisposti e che vedono impegnate varie strutture che fanno riferimento alla diocesi sono: “Daccapo-Ecosistema solidale” volto a far sperimentare un altro modo di rapportarsi agli oggetti, al lavoro e agli stili di consumo, basato sull’attenzione all’ambiente e alle persone. L’esperienza si terrà nel mese di giugno 2022 ed è rivolta a un numero massimo di 4 tra studenti e studentesse delle superiori, per una esperienza di 40 ore. “Homo homini natura amicus” (l’uomo è per natura amico dell’uomo), dove gli studenti entreranno in contatto con il Tavolo dell’economia civile della provincia di Lucca. L’esperienza porterà 8 studenti a vivere un’esperienza di 50 ore in cui conoscere la rete dei soggetti che fanno parte del Tavolo di economia civile. Altro percorso è quello denominato “Ad occhi aperti: la cooperazione internazionale e il Terzo Settore” per 30 studenti degli ultimi due anni delle superiori, su disuguaglianze, giustizia sociale, pace e dialogo interculturale e interreligioso, volontariato e missioni internazionali. Infine “Ricerca storico-artistica sul ciclo di affreschi dell’oratorio della Madonna della Rosa” che è in fase di presentazione nelle scuole e che offre l’opportunità di imparare a predisporre un rilievo sintetico, condurre una campagna fotografica documentaria e a muoversi nella ricerca bibliografica e archivistica.

Nei Pcto la diocesi mette in campo competenze proprie che afferiscono all’Ufficio pastorale scolastica, alla Caritas diocesana, al Centro missionario, all’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, all’Archivio storico diocesano, di volta in volta anche in collaborazione con altre cooperative o enti di ambito con il progetto.

La firma del protocollo vuole anche aprire una prospettiva che va oltre l’arcidiocesi di Lucca, con la creazione di un comitato paritetico regionale tra la Conferenza episcopale toscana e gli Uffici scolastici territoriali, per favorire anche nelle altre diocesi una collaborazione strutturata in campo formativo da dedicare alle nuove generazioni.