Esercizi spirituali Curia romana: “anche quest’anno saranno personali e non comunitari ad Ariccia per pandemia Covid-19”

“Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, anche quest’anno non sarà possibile vivere comunitariamente gli Esercizi spirituali della Curia romana presso la Casa Divin Maestro in Ariccia”. Lo ha comunicato la Santa Sede nel bollettino della Sala stampa vaticana diffuso ieri. “Il Santo Padre ha pertanto invitato i cardinali residenti a Roma, i capi dicastero e i superiori della Curia Romana a provvedervi in modo personale, ritirandosi in preghiera, dal pomeriggio di domenica 6 a venerdì 11 marzo. In quella settimana saranno sospesi tutti gli impegni del Santo Padre, compresa l’Udienza generale di mercoledì 9 marzo”.