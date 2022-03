Ucraina: si prega anche a Cuba. Una bandiera nella cattedrale di Ciego de Ávila

Anche a Cuba, il Paese storicamente più vicino alla Russia, si prega per la pace in Ucraina e per la popolazione vittima dell’invasione. È accaduto, in particolare, nella diocesi di Ciego de Ávila, durante la celebrazione di inizio della Quaresima, presieduta dal vescovo, mons. Juan Gabriel Díaz Ruiz. Una bandiera ucraina, con diverse colombe bianche come simbolo di pace e su di essa una candela che è stata tenuta accesa per tutta la celebrazione, ha adornato il presbiterio della chiesa, in segno di solidarietà verso il popolo colpito dalla guerra.

Il vescovo ha anche ricordato l’esortazione di Papa Francesco a dedicare in questa giornata il digiuno e la preghiera per la pace nel mondo, in particolare in Ucraina, affinché si raggiunga una soluzione pacifica del conflitto che sta attraversando con la Federazione russa. In tal modo, ha invitato tutti i laici a pregare il Signore “affinché non prevalgano la guerra, la violenza, l’odio e il risentimento; ma, al contrario, il perdono, la misericordia, la compassione, la tolleranza siano la priorità in il mondo intero, specialmente nei popoli che soffrono la piaga della guerra”.