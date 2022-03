Otto marzo: Facoltà Auxilium, domani convegno sulla relazione donna-uomo dalla prospettiva ebraica, cristiana e islamica

In occasione dell’8 marzo, la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium promuove un Convegno di studio internazionale dedicato al tema “Le relazioni donna-uomo in alcune Religioni del Libro Sacro. Percorsi e prospettive nel poliedro delle antropologie”, in programma dalle 15 alle 18 nell’aula magna Giovanni Paolo II della Facoltà e in diretta streaming sul canale YouTube della stessa Università.

L’evento approfondirà la tematica da tre prospettive diverse: quella ebraica con Sira Fatucci, laureata in cultura ebraica, Responsabile dell’area Memoria della Shoah, antisemitismo e della Giornata europea della Cultura ebraica per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane; cristiana con Ha Fong Maria Ko, docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà “Auxilium” e consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell’Unità dei cristiani; infine, quella islamica con Shahrzad Houshmand Zadeh, teologa musulmana, vice-presidente della Consulta femminile del Pontificio Consiglio della cultura e membro del Consiglio per le relazioni con l’Islam presso il ministero degli Interni.

“Un percorso di riflessione e di studio – si legge in una nota – che intende dunque esplorare il prezioso apporto delle religioni nelle relazioni donna-uomo, le quali costituiscono il paradigma fondamentale che dà senso e direzione alle altre relazioni aperte alla costruttiva reciprocità, per una società più attenta al bene comune e alla vita di ciascuno. Da qui l’attenzione posta alla relazionalità, intesa come un’urgenza e un’emergenza per una convivenza che sia pienamente umana, a partire dalle relazioni quotidiane in famiglia, nei luoghi di lavoro e di tempo libero, nei luoghi deputati al sacro e all’educazione”. L’appuntamento coincide con la 35ª Giornata della Facoltà Auxilium e con la Giornata internazionale della donna.