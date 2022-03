Diocesi: Caritas Siena, mercoledì si presenta rapporto con le ricadute della seconda fase Covid e linee guida per accoglienza dei profughi ucraini

Mercoledì 9 marzo, alle 16, nella sede dell’ex-convento delle Clarisse, in via Mascagni, 40 a Siena, verrà presentato il II rapporto della Caritas dell’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. “Lo studio offrirà una fotografia di come gli effetti della seconda fase della pandemia da Covid cominciano a farsi sentire in maniera profonda sul territorio di Siena e della provincia colpendo anche fasce sociali che nella prima ondata avevano resistito”, spiega una nota della diocesi.

Inoltre, verranno presentate le linee guida per l’accoglienza dei profughi in arrivo dall’Ucraina.

Intervengono il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Maria Forte, prefetto di Siena, Silvio Franceschelli, presidente della Provincia di Siena, e Anna Ferretti, per l’Equipe della Caritas diocesana.

Sono stati invitati Francesca Appolloni, assessore alla Sanità, Servizi sociali e Politiche della casa del comune di Siena, Giuseppe Gugliotti, presidente della Società della salute senese, David Bussagli, presidente della Società della salute della Val d’Elsa. Coordinerà l’incontro don Vittorio Giglio, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi. L’incontro verrà trasmesso in diretta sul profilo Facebook dell’arcidiocesi.