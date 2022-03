Diocesi: Savona, domani il ritiro di Quaresima sul tema “Quando ti abbiamo visto…? L’avete fatto a me”

Nell’ambito della “Scuola del clero”, promossa dal vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, insieme a don Giuseppe Noberasco, domani, martedì 8 marzo, dalle ore 10, nel Seminario vescovile si terrà il ritiro di Quaresima sul tema “Quando ti abbiamo visto…? L’avete fatto a me”. L’incontro sarà predicato da don Claudio Doglio, docente alla Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale e parroco di Sant’Ambrogio a Varazze. Al termine ci sarà il pranzo.

Quest’anno la “Scuola del clero” ha per tema “Mai senza l’altro – In ascolto di ‘Fratelli tutti’”. “Invito sacerdoti, religiosi e diaconi a partecipare non solo perché i relatori sono bravi e i temi interessanti ma soprattutto perché solo insieme, come presbiteri e diaconi che non dimenticano di essere innanzitutto discepoli, possiamo affrontare questi tempi difficili – dice il vescovo -. È da un bel po’ che non riusciamo a vederci in presenza e il nostro percorso di formazione sarà una tra le prime occasioni per incontrarci”.

L’appuntamento successivo sarà il 5 aprile con il gesuita padre Giacomo Costa, sul tema “Cammini sinodali”. Il cammino si concluderà il 24 giugno, solennità del Sacro Cuore di Gesù, con l’incontro presieduto da mons. Marino.