Quaresima: diocesi Termoli, una proposta ai giovani nel solco del magistero di Papa Francesco

“Buona vita: dai giovani per i giovani con Papa Francesco”. Al via da ieri, domenica 6 marzo, un percorso che si propone di accompagnare ciascuno nelle settimane del tempo di Quaresima e Pasqua 2022 attraverso il nuovo libro del Pontefice in cui sono raccolti quindici consigli che aiutano a vivere una buona vita.

Incoraggiata dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, l’iniziativa si apre a tutti i giovani (e non solo) e prevede la condivisione di video che saranno resi disponibili su Misericordia Televisione (canal 604 in Molise e 636 in Abruzzo) e sui canali social della diocesi di Termoli-Larino. “La buona vita, infatti, non è altro che un cammino fatto a volte anche di prove, di sofferenze e di rinunce come quello della Quaresima – si legge in una nota della diocesi – che però porta poi a rinascere nella Pasqua e accompagna, così da risorti, a vivere una vita intensa e piena di significato in cui tutti siamo unici – una meraviglia – e possiamo rinascere e risvegliarci nell’amore”.

Ogni domenica, a partire da ieri, l 6 marzo, sarà proposto un commento a uno dei capitoli del libro del Papa, mentre ogni mercoledì – a partire dal prossimo 9 marzo – ci sarà la possibilità di confrontarsi con un giovane della diocesi che, tramite un video, vorrà condividere con ognuno di noi la sua esperienza rispetto a questo buon proposito.