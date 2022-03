Salute: Iapb Italia, fino al 12 marzo in 90 città incontri sul glaucoma e controlli gratuiti della vista. A rischio 1,2 milioni ma solo metà lo sa

Durante la Settimana mondiale del glaucoma (6-12 marzo), in circa 90 città italiane Iapb Italia Onlus – sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità – assieme all’ Unione italiana ciechi e ipovedenti ha organizzato incontri di sensibilizzazione tra la cittadinanza e i medici, ma anche di controlli gratuiti della vista. Sul sito web www.settimanaglaucoma.it l’elenco completo delle iniziative città per città.

“Almeno 1 milione e 200mila persone in Italia sono a rischio glaucoma ma solo la metà lo sa – afferma Mario Barbuto, presidente di Iapb Italia Onlus –. Il glaucoma è una malattia che fa perdere la vista ma può essere curato, nella maggior parte dei casi, con un semplice collirio. Per questo è essenziale farsi visitare regolarmente da un medico oculista per diagnosticare tempestivamente la malattia”. Ad oggi il glaucoma costituisce la seconda causa di cecità al mondo. “Non bruciare la tua vista: una visita di controllo può proteggerti dal glaucoma”, l’appello di Barbuto che sintetizza così il significato della Settimana mondiale del glaucoma 2022.

Quest’anno, a rappresentare simbolicamente gli effetti del glaucoma sull’occhio, Iapb Italia Onlus ha scelto l’immagine di un uovo al tegamino bruciato ai bordi. Dove tuorlo e albume rievocano facilmente pupilla e iride e le bruciature che appaiono sui bordi dell’uovo, quando cuoce a temperatura troppo alta e troppo a lungo, evocano invece la progressione del glaucoma, che “brucia” gradualmente la vista periferica senza che la persona se ne accorga. Non a caso, lo slogan scelto è: “Non distrarti. Il glaucoma può bruciare la tua vista”.