Solidarietà: Unitalsi marchigiana, riconfermato all’unanimità il presidente Massimo Graciotti

(Foto: La Voce della Vallesina)

L’Unitalsi regionale marchigiana ha un nuovo direttivo: riconfermato all’unanimità il presidente Massimo Graciotti, della sottosezione di Ancona-Osimo. L’assemblea elettorale, composta dai sedici presidenti delle sottosezioni marchigiane aventi diritto al voto, si è svolta nel pomeriggio del 5 marzo presso l’Istituto Nostra Signora della Carità in piazzale Marina a Loreto e alla presenza di Roberto Maurizio, vice presidente nazionale. Tutti i presidenti hanno preso parte all’assemblea e hanno espresso agli eletti i migliori auguri per il mandato ricevuto, di guidare l’Unitalsi regionale per i prossimi cinque anni. Con questo passaggio si è concluso il rinnovo delle cariche associative a livello di sottosezione e di sezione regionale.

Il nuovo consiglio è composto dal presidente Graciotti, da Alberto Aglieta, Sara Falconi, Anna Maria Capriotti, Fabio Nalli e Giorgia Rinaldi.

“La forza incredibile dell’Unitalsi – osserva il presidente Graciotti, in un’intervista a La Voce della Vallesina – sono le sottosezioni nei territori, sono l’anima dell’associazione e il primo obiettivo è stare accanto ai presidenti, progettare e camminare insieme. La nostra è una chiamata a orientare le scelte delle sottosezioni e a promuovere dei momenti di incontro e di formazione, affinché il carisma unitalsiano arricchisca ciascuno di noi. L’Unitalsi è presente nella Commissione regionale della Pastorale della salute e sosterremo le proposte che saranno elaborate. Abbiamo il desiderio della ripresa costante dei pellegrinaggi e continueremo ad essere presenti nella società con altre manifestazioni e iniziative per essere vicini a chi si trova in difficoltà, ma soprattutto per donare il messaggio della bellezza dell’incontro con la Misericordia di Dio che possiamo sperimentare nella grotta di Lourdes, accompagnati da Maria, la donna dell’ascolto e la madre della tenerezza”.