Diocesi: Lucca, morto don Soriano Gnesi, per 61 anni parroco di Castelvecchio di Compito. Oggi pomeriggio i funerali presieduti da mons. Giulietti

(Foto: arcidiocesi di Lucca)

Verranno celebrati nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 marzo, i funerali di don Soriano Gnesi, sacerdote dell’arcidiocesi di Lucca, deceduto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo presso la clinica Barbantini. Dal 1961 era parroco di Castelvecchio di Compito. “Le sue condizioni – si legge in una nota dell’arcidiocesi – si sono aggravate solo nelle ultime ore. Durante la degenza, a seguito di un intervento, grande è sempre stato il suo desiderio, più volte espresso, di tornare nella sua amata parrocchia che ininterrottamente e per così lunghi anni ha servito”.

Nato a Pisa il 12 settembre 1929, don Gnesi fu ordinato sacerdote per la diocesi di Lucca nel giugno 1954. Dopo quattro anni a Cune, frazione di Borgo a Mozzano, venne nominato parroco di Castelvecchio il 17 febbraio 1961. Dal suo arrivo effettivo, i primi di marzo dello stesso anno, è sempre rimasto in quella parrocchia. “Fino ai primi di febbraio di quest’anno, nonostante la pandemia, ha celebrato messa nella sua parrocchia e si è sempre dedicato con convinzione alla promozione dei giovani e alle attività dei catechisti”, ha sottolineato l’arcidiocesi, aggiungendo che “i paesani ringraziano il Signore per averlo avuto per così tanto tempo tra loro, con così tanto vigore nel testimoniare il Vangelo, anche negli ultimi tempi e nonostante l’età. A questo ricordo pieno di gratitudine, per un prete tenace ed energico, si unisce in preghiera tutta la comunità diocesana”.

Le esequie, presiedute dall’arcivescovo Paolo Giulietti, si terranno oggi pomeriggio, alle 16, proprio nella chiesa parrocchiale di Castelvecchio di Compito.